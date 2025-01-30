Допомога від США може повністю змінитися: яка вигода для України

Адміністрація Дональда Трампа може повністю змінити підхід щодо надання військової допомоги Україні. Ймовірно, доведеться самостійно формувати запит на потрібне озброєння.

Також, можливо, обсяги підтримки будуть меншими. Але військовий експерт Андрій Крамаров в етері 24 Каналу висловив припущення, що менший ресурс українські військові можуть навіть ефективніше використовувати.

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Що може змінитися для України щодо допомоги зі США

Військовий експерт пояснив, що на військову підтримку України зі США вплинув єдиний фактор – прихід до влади Дональда Трампа. Вектор щодо допомоги Україні у плані оборони змінюється. Ймовірно, варто очікувати переміни щодо джерел фінансування.

Наприклад, Україна отримуватиме кошти від заморожених російських активів у Європі або якусь іншу допомогу, і має її витратити на зброю, придбану в оборонних компаній США. Американці можуть висунути умову, що закупівлю мають здійснювати напряму Міноборони України або агенція оборонних закупівель, щоб самостійно формувати запит і витрачати озброєння на те, що вважають за необхідне.

Контракти, звісно, будуть прозорі. Тобто ми не чекаємо, поки хтось ухвалить рішення, що нам потрібно. Ми самі почнемо вирішувати, що нам потрібно. Також, можливо, що це буде не в тих обсягах, які надавалися раніше. Але, можливо, менший ресурс будемо використовувати ефективніше,

– припустив Андрій Крамаров.

Це загалом відповідає духу зовнішньої політики Трампа, яку він хоче змінити для США. Мовляв, американці загалом не проти допомагати своїм партнерам, але відповідальність за цю допомогу більшою мірою нестиме Україна.

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Якщо Україна неефективно використає свій ресурс, США можуть сказати: "Вибачте, ми вам дали гроші та преференції на купівлю. Ви купили не те, що вам потрібно, не в тій кількості. Це вже не наші проблеми".

Американцям невигідно витрачати кошти на українців, якщо ситуація всередині країни не зміниться. Вони можуть залишити ці гроші в Америці, і це буде прагматично, а саме так діє нова адміністрація Трампа.

Недавно з'явилася інформація, що адміністрація Дональда Трампа скасувала заморожування федеральної допомоги. Однак прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що йдеться про скасування лише одного з документів.