США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2" у травні, – Держдеп

Сполучені Штати продовжують шукати цілі для санкцій на "Північний потік-2". Про нові обмеження можуть оголосити вже у травні 2021 року.
Джерело:Держдепартамент США
Адміністрація США продовжує відстежувати, проти кого потрібно ввести санкції за участь у проєкті.
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Коли можуть ввести нові санкції щодо газопроводу
Ми продовжуємо оцінку організацій, що мають стосунок до "Північного потоку-2",
– зазначив Прайс.
За його словами, адміністрація кожні 90 днів має надавати Конгресу дані про свою роботу в цьому напрямку.
"Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, ми повідомимо про це", – додав він.
Нагадаємо, раніше Держдеп США нових санкцій щодо трубопроводу не запропонував, але залишив ті, які встановила попередня адміністрація.
Що відомо про "Північний потік-2"?Це – газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів, який Росія будує в обхід України. Наразі він готовий вже приблизно на 90%.
Будівництво Північного потоку-2": останні новини
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