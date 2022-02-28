США нададуть додаткову гуманітарну допомогу для України на 54 мільйони доларів

Зазначається, що близько 26 мільйонів доларів виділить Державний департамент. Водночас Агентство США з міжнародного розвитку надасть ще 28 мільйонів доларів.

Про це 27 лютого заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що ця допомога дозволить міжнародним гуманітарним організаціям надавати підтримку населенню України в координації з урядом нашої держави та європейськими союзниками й партнерами.

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Допомога для населення

"Заради добробуту простих українців ми оголошуємо про надання майже 54 мільйонів доларів гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від подальшого вторгнення Росії", – повідомив Блінкен.

На що витратять гроші

За його словами, допомога включає забезпечення:

харчами;

безпечною питною водою;

житлом;

невідкладною медичною допомогою;

підготовкою до зими;

захистом.

Крім того, гроші допоможуть гуманітарним організаціям підтримувати контакти між членами сімей, які розлучились через напад Росії на Україну.

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Підтримка від США: останні новини

Президент США Джозеф Байден 28 лютого скликає ще одну міжнародну зустріч, щоб обговорити напад Росії на Україну. Там будуть лідери США, ЄС, НАТО, а також Канади, Японії та 6 європейських держав.

Штати готові підтримувати Україну різними способами. Зокрема вони заявили, що можуть надіслати експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків.

Також Білий дім має намір виділити для врегулювання ситуації 6,4 мільярда доларів. Зазначається, що гроші підуть на допомогу Україні, країнам Балтії, Польщі та іншим сусіднім державам.

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