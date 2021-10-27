США накрив потужний шторм: у Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан
Джерело:CNN
На північно-східному узбережжі США вирує потужний шторм. Через це губернатори Нью-Йорка та Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан. Місцевих жителів закликали готуватись до погіршення погоди.
Сильні зливи у США вже затопили дороги та спричинили низку ДТП. Однак негода й не думає відступати. Метеорологи прогнозують, що дощі та урагани посиляться у регіонах напередодні Геловіну.
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Шторм також спричинив зсуви ґрунту та повені. Десятки тисяч людей залишились без електрики. Зокрема, в штатах Каліфорнія, Вашингтон та Орегон. Ба більше, негода спричинила смерть двох людей поблизу Сієтла.
Сильний дощ у Нью-Йорку, дивіться відео:
Транспорт їздить у звичному режимі
Вздовж всього північно-східного узбережжя від Делавера до центру штату Мен напередодні оголосили штормове попередження. У деяких регіонах швидкість вітру становила 95 кілометрів за годину.
Щоправда, приміські потяги та метро Нью-Йорка працюють у звичайному режимі. Так само й у Нью-Джерсі, але там були незначні затримки.
Ураган Іда в США
Ураган Іда накрив узбережжя Мексиканської затоки 29 серпня. Негода навіть змінила течію річки Міссісіпі.
Стихія добралась Нью-Йорка. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації. Спершу повідомили про понад 10 загиблих, однак згодом кількість жертв зросла до щонайменше 15. Зокрема, у місті Елізабет в американському штаті Нью-Джерсі сім'я потонула у власній квартирі.