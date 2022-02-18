США нарахували до 190 тисяч російських військових, які перебувають поблизу України

Поблизу українського кордону перебувають близько 190 тисяч російських військових. За даними Вашингтона, Москва лише нарощує військову присутність.

Про це повідомив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер 18 лютого. Він наголосив, що кількість російських військових може сягати – від 169 до 190 тисяч.

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Оцінка включає і бійців Росгвардії

Мовиться про тих військових, які розташувались в окупованому Криму, біля українського кордону з боку Росії, а також на білоруській території. Також у цю кількість потрапили бійці Росгвардії та "підрозділи проросійських військ" на Сході України.

Це найбільша мобілізація сил у Європі з часів Другої світової війни,

– наголосив Карпентер.

США дорікнули Росії дезінформацією

Представник США нагадав, що станом на кінець січня 2022 року кількість російських військових оцінювали у 100 тисяч. А нещодавно президент Джо Байден назвав іншу цифру – 150 тисяч.

Замість того, щоб забезпечити прозорість і зайнятися зниженням ризику, Росія вирішила надавати дезінформацію, заперечувати й обманювати. Вона цинічно намагається зобразити Україну, НАТО та США як агресорів, водночас розташовуючи масовані ударні сили, погрожуючи вторгненням до свого сусіда,

– зазначив представник США.

Майкл Карпентер зауважив, що Росія може створити привід задля вторгнення в Україну. У США є звіти з багатьох джерел щодо того, як Росія намагається сфабрикувати провокацію.

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