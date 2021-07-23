У США заявили, що держава не братиме прямої участі в переговорах по Донбасу

Американський дипломат Джордж Кент заявив, що не очікує прямої участі посадовців США в переговорах щодо Донбасу. Це стосується як мінського, так і нормандського форматів.

Тимчасовий дипломатичний представник США в Україні в інтерв'ю зазначив, що є різні формати залучення Штатів. Та він не вірить, що це буде пряма участь американських представників.

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Втім, дипломат зазначив, що дискусії щодо цього тривають і продовжаться під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон 30 серпня.

У нас були розмови на цю тему з українськими посадовцями тут, у Києві. Ці ж розмови будуть і у Вашингтоні, коли президент Зеленський приїде з візитом. Я впевнений, що ми будемо інтенсивно про це говорити під час цих зустрічей,

– наголосив Джордж Кент.

Він також пояснив відсутність прогресу в переговорах тим, що Росія не ставиться серйозно до власних зобов'язань. Вперше це питання підіймали ще у 2015 році, та ситуація не змінилася й досі.

"Минуло 6 років, а Росія продовжує не виконувати свої зобов'язання. Очевидно, що росіяни не серйозно до цього ставляться. Тож це виклик не лише для України, а й для західних партнерів", – резюмував американський дипломат.

Можлива участь США в переговорах: