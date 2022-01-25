США не планують вводити війська в Україну, – Пентагон

У США заявили, що наразі не мають жодних планів щодо перекидання в Україну своїх військових. У разі вторгнення Росії заокеанські партнери планують відповісти їй передовсім ударами по економіці.

Про відсутність планів щодо перекидання військових до України на своєму брифінгу оголосив прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі. Разом з тим він повідомив про низку інціатив Штатів.

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Війська в Україну не вводитимуть

Джон Кірбі розповів, що США не будуть вводити свої війська в Україну в разі вторгнення Росії. Поки що в Сполучених Штатах прозглядають лише варіант відповіді Росії за допомогою санкцій.

У нас немає планів щодо введення американських військ в Україну для стримування Росії. Якщо Путін вторгнеться, він зіткнеться в основному з економічними наслідками,

– розповів речник Пентагону.

Війська США будуть у Європі

Разом з відмовою від введення військ в Україну Сполучені Штати готуються перекинути своїх військових у Європу – у країни-партнери по НАТО.

Відтак Пентагон привів у стан підвищеної готовності військо чисельністю у 8,5 тисячі. Втім, остаточно рішення про перекидання військових поки немає.

Втім, американські ЗМІ писали, що президент США Джо Байден розглядає можливість перекинути декілька тисяч американських військових у Східну Європу. Крім того, Вашингтон нібито думає про розміщення авіації та кораблів.

Мовилось про 1 – 5 тисяч військових із можливістю збільшення цієї кількості вдесятеро. Рішення Байден буцімто має ухвалити вже цього тижня.

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