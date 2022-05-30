США не постачатимуть Україні ракетні системи, здатні завдавати ударів по Росії, – Байден

США активно допомагають Україні боротися з російськими окупантами. Вони стали дуже потужним партнером, за сприяння якого ЗСУ отримали багато сучасної зброї. Втім, президент країни Джо Байден заявив, що Україні все ж не постачатимуть ракетні системи, здатні завдати ударів по Росії.

Допомога Сполучених Штатів, яку вони надають для України, просто неоціненна. Наш партнер не обмежився самими лише санкціями та надає багато зброї, яка допомагає нашим відважним захисникам та захисницям ліквідовувати російських окупантів.

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Але ракет великої дальності не буде

В американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що США нададуть Україні для боротьби з російськими загарбниками реактивні системи великої дальності MLRS. Президент Джо Байден заявив, що такі чутки не відповідають дійсності.

Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть досягти Росії,

– сказав президент США.

Втім, які саме ракетні системи мав на увазі Байден, наразі не повідомляється. Раніше стало відомо, що США розглядають можливість надання Україні артилерійської системи HIMARS, її передачу можуть погодити вже в наступному пакеті.

Допомога США Україні: останні новини

Українські розвідники повідомили про те, що росіяни використовують для своїх боєприпасів та бойових систем американські чіпи. Зокрема, їх знайшли у крилатих ракетах Х-101, вертольотах "Алігатор" та системах ППО "Панцир".

На думку колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, наші герої вже до кінця літа зможуть витіснити ворога на позиції, які він займав 23 лютого. Сприяти цьому має порушення логістичних процесів у росіян та допомога ЗСУ від багатьох західних партнерів.

У Пентагоні повідомили про те, що процес надання Україні зброї налагоджений до дрібниць. Інколи з моменту погодження до отримання зброї ЗСУ проходить лише 48 годин. Окрім того, сторони перебувають у постійному контакті – США намагаються надавати Україні ту зброю, яку наші військові найбільше потребують у певний момент.

Згідно з інформацією Пентагону, російські окупанти не планують припиняти наступ, тому будь-які надії на дипломатичні переговори марні. Втім, росіяни можуть повернутися в процес для того, щоб створити ілюзію вміння вести цивілізовані переговори.

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