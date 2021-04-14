США не пов'язують дії Росії біля українського кордону з навчаннями "Захід"

У США переконані, що війська, які Росія стягує до кордону з Україною, не пов'язані із навчаннями "Захід". Річ у тім, що вони заплановані на вересень, тобто для перекидання техніки ще зарано.

Всі дані доводять, що готують не прості навчання. Про це заявила представниця місії США в ОБСЄ Кортні Остріен.

До речі До 20 квітня Росія стягне до кордону з Україною 110 тисяч військових, – розвідка

США занепокоєні через дії Росії

Остріен зауважила, що Росія перекинула 15 – 25 тисяч військовослужбовців до окупованого Криму та кордону. Також стягнула піхоту, танкові батальйони, вертольоти і засоби.

Ці сили доповнюють і без того значно зрослі бойові можливості Росії в Криму. Там, за нашими оцінками, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб, а також розгорнуті сучасні системи протиповітряної оборони, такі як С-400, винищувачі і крилаті ракети берегової оборони,

– мовиться у повідомленні.

У місії нагадали, що навчання "Захід" пройдуть 10 – 16 вересня на полігонах Західного військового округу. Крім того, наголосили, що у 2008 та у 2014 році Росія сконцентрувала сили аналогічно. Потім почала військові дії проти Грузії та України

"Наскільки нам відомо, Україна не зробила жодного кроку, який можна було б розглядати як провокацію", – наголосила Остріен.

Росію вкотре закликали пояснити масштаби та мету своєї діяльності.