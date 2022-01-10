США "не розуміє" вимоги Росії: з Кремля пролунала чергова абсурдна заява

У Росії "несподівано" заявили, що Сполучені Штати Америки не розуміють її на переговорах. Зокрема, не розуміють цілей, які поставив перед собою Кремль.

Таку позицію озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Саме він представляє російську сторону на переговорах зі США.

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Росія хоче зупинити "руйнівну діяльність НАТО"

Американські журналісти зазначили, що ще перед підготовчою зустріччю у Женеві (яка відбулася 9 січня у форматі "вечері"), риторика Рябкова була неоптимістичною й агресивною.

Він заявив, що збирається спілкуватися з представниками США "динамічно й без пауз", аби не дати Заходу "загальмувати та поховати все у нескінченних дискусіях".

Причому, на його думку, США не розуміють Росію.

Власне, не розуміють цілі Кремля, які той ставить перед собою на переговорах. А цілі ці "виходять далеко за рамки питань контролю озброєнь", що планують начебто обговорювати США.

Рябков заявив, що сигнали, надіслані американськими офіційними особами напередодні переговорів, "показують нерозуміння того, що нам (Росії, – 24 канал) потрібно".

Що ж це за цілі такі у Росії

Російський дипломат їх окреслив. Мовляв, Москва хоче переглянути відносини з Заходом, встановлені 1997 року. Тоді підписана угода з НАТО, каже Рябков, не спрацювала, бо вже після неї значна кількість країн приєдналася до Альянсу.

Нам необхідно забезпечити згортання руйнівної діяльності НАТО, яка триває упродовж десятиліть, і повернути Альянс на позиції, рівнозначні тим, які були у 1997 році. Але саме з цих питань ми найменше чуємо готовність американської сторони й НАТО домовлятися,

– ось таке заявив представник Росії.

Після "вечері": як оцінили першу розмову у США та Росії

Після двогодинної зустрічі з заступницею держсекретаря США Венді Шерман Сергій Рябков сказав, що розмова була "нелегкою, але, у принципі, діловою".

У Білому домі прокоментували ще стриманіше: мовляв, США та Росія обговорили теми двосторонніх взаємин, які сторони порушать під час Діалогу зі стратегічної стабільності 10 січня.

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