США не збираються направляти свій військовий контингент в Україну

Вашингтон не планує відправляти своїх військових в Україну. Втім, натомість готові підготувати українських бійців та забезпечити їх зброєю.

Таку заяву зробив очільник комітету Палати представників США зі збройних сил Адам Сміт. Він уточнив, які кроки є можливими у випадку нового нападу Росії в Україну.

Зверніть увагу Україна не має кращого партнера, ніж США, – американські військові записали відео до Дня ЗСУ

Політик пояснив позицію США

Сміт підкреслив, що США у випадку російського вторгнення в Україну готові запроваджувати серйозні економічні обмеження проти держави-агресорки. Також мовитиметься й про забезпечення військової підтримки Києву, яка б полягала, зокрема, у підготовці військових.

Але ми не казали, що хочемо послати кілька тисяч солдатів в Україну воювати з Росією. Це не наша позиція,

– наголосив він.

Напередодні можливість надання додаткової військової допомоги підтвердив радника президента США з національної безпеки Джейк Салліван. "Ми зміцнимо наших союзників на східному фланзі, надавши їм додаткові можливості у відповідь на ескалацію", – запевнив він.

Відбулися перемовини Байдена з Путіним

Напередодні американський та російський президенти провели розмову в форматі відеозв'язку. Політики спілкувалися приблизно 2 години. Основною темою обговорення була Україна.

Байден запевнив, що Вашингтон підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Він чітко дав зрозуміти, що у разі розширення агресії буде жорстка реакція США та союзників.

Натомість риторика Кремля й взагалі нічим не здивувала. Там традиційно сипали звинуваченням у бік України. Путін цинічно закликав "не перекладати відповідальність на плечі Росії".

Вже у четвер, 9 грудня, президент США має поспілкуватися з українським колегою Володимиром Зеленським. Раніше такі його наміри підтвердили у Білому домі.

Про що Байден попередив Путіна під час перемовин: дивіться відео 24 каналу