США невдовзі накладуть санкції на режим Лукашенка: кого торкнуться

9 червня 2021 , 18:32

Джерело:

TUT.BY

У комітеті міжнародних відносин Сенату США нині проходять слухання щодо ситуації в Білорусі. У них бере участь опозиціонерка Світлана Тихановська.

Глава комітету сенатор Роберт Менендес закликав посилити санкції проти Мінська. Про це він повідомив під час засідання 9 червня.

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Політик наголосив, що обмеження будуть ефективними проти нацбанку Білорусі та держборгу країни, а також під санкції повинні потрапити:

  • нафтопереробна галузь;
  • експорт калійних добрив.

За його словами, причиною нових обмежень є наростаючі репресії з боку диктаторського режиму Лукашенка. Їх потрібно запроваджувати спільно з ЄС.

Важливо! Президент США Джо Байден 8 червня ще на рік продовжив дію санкцій проти Білорусі, які запровадили ще у 2006 році.

Чому проти Білорусі вводять санкції

  • 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. Як і минулі роки, кампанія супроводжувалась недопущенням до участі та арештами популярних опозиційних кандидатів.
  • Головною конкуренткою Лукашенка була опозиціонерка Світлана Тихановська, яка змушена була подати свою кандидатуру після арешту її чоловіка Сергія Тихановського.
  • За підрахунком опозиції, Тихановська виграла вибори. Проте, ЦВК оголосила переможцем Лукашенка – це спричинило суспільний резонанс і масові протести.
  • Після фальсифікацій на виборах по всій країні почалися мітинги та страйки. Білоруси вимагали нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.
  • Проти людей на вулиці вивели силовиків, які жорстоко придушували протести. Нині за свободу Білорусі борються лише активісти та опозиціонери.
Зверніть увагу! Ще однією причиною введення санкцій є арешт Романа Протасевича. Літак, на якому летів журналіст, примусово посадили у Мінську, для цього Лукашенко підняв у небо військовий винищувач. Цивілізований світ одразу засудив такі дії диктатора.
Автор: Олег Васьків