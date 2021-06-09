США невдовзі накладуть санкції на режим Лукашенка: кого торкнуться

У комітеті міжнародних відносин Сенату США нині проходять слухання щодо ситуації в Білорусі. У них бере участь опозиціонерка Світлана Тихановська.

Глава комітету сенатор Роберт Менендес закликав посилити санкції проти Мінська. Про це він повідомив під час засідання 9 червня.

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Політик наголосив, що обмеження будуть ефективними проти нацбанку Білорусі та держборгу країни, а також під санкції повинні потрапити:

нафтопереробна галузь;

експорт калійних добрив.

За його словами, причиною нових обмежень є наростаючі репресії з боку диктаторського режиму Лукашенка. Їх потрібно запроваджувати спільно з ЄС.

Чому проти Білорусі вводять санкції