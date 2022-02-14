США обіцяють допомогти Україні протистояти Росії в разі вторгнення

Помічник президента США Джейк Салліван пообіцяв, що США підтримають Україну в протистоянні з Росією, якщо та вдасться до нового вторгнення. Втім, яким буде формат цієї підтримки – він не уточнив.

Подальша допомога Україні буде "однією з трьох" складових відповіді Росії за агресію. Про це радник президента США з національної безпеки розповів в ефірі.

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На жаль, він вирішив зовсім не уточнювати, в якому форматі Сполучені Штата допомогатимуть Україні вже після нового вторгнення Росії, якщо таке взагалі відбудеться.

Я не буду наводити подробиці того, як це відбуватиметься. Та це одна з трьох ключових складових нашої відповіді – подальша підтримка України в той час, коли вона намагається протистояти російській агресії,

– розповів Джейк Салліван.

До слова, раніше він відзначав, що в Білому домі не мають інформацію про те, чи погодила Росія напад на Україну. Та якщо такий буде, це може бути будь-коли – навіть цього тижня.

Яку допомогу США можуть надати Україні

Точно відомо, що воювати на боці України американські військові не будуть у жодному разі . Численні американські чиновники, зокрема й Джо Байден, говорили, що початок протистояння Вашингтону й Москви переросте у світову війну.

. Численні американські чиновники, зокрема й Джо Байден, говорили, що початок протистояння Вашингтону й Москви переросте у світову війну. Натомість точно відомими є два способи підтримки України , адже вони відбувається вже просто зараз. Перший – це допомога Україні з озброєнням. Лише США вже передали понад 1 300 тонн озброєння й снарядів. Не відстають й інші партнери.

, адже вони відбувається вже просто зараз. – це допомога Україні з озброєнням. Лише США вже передали понад 1 300 тонн озброєння й снарядів. Не відстають й інші партнери. Другий спосіб підтримки – це санкційний тиск на Росію. Партнери обіцяють, що він буде "безпрецедентним". Наприклад, Велика Британія вже схвалила найжорсткіші санкції, які набудуть чинності, щойно Росія нападе.

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