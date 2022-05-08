США обмежують видачу віз російським військовим чиновникам

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії, які узгоджені лідерами "Великої сімки". США обмежили видачу віз російським і білоруським військовим чиновникам.

Сполучені Штати наклали близько 2 600 візових обмежень

США вирішили запровадити санкції проти російських еліт та членів їхніх сімей. Під візові обмеження потрапили російські та білоруські чиновники, які підривають суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність України.

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Повідомляється, що США наклали близько 2 600 візових обмежень на російських та білоруських чиновників.

США оголосили про нову політику щодо візових обмежень, яка поширюється на військових чиновників Росії. Обмежень торкнуться підтримуваних або встановлених Росією владних структур, які причетні до порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права або корупції в Україні.

Нові санкції проти Росії: що відомо

"Велика сімка" у День пам'яті та примирення провела відеоконференцію, на якій затвердила нові санкції проти Росії за військову агресію в Україні. Участь у засіданні взяв Президент України Володимир Зеленський.

У спільній заяві члени G7 зобов'язалися відмовитися від залежності від російської енергії. Йдеться про поступове припинення або заборони імпорту російської нафти.

Нові санкції торкнулися і російських пропагандистів. США ввели санкції проти популярних у Росії "Першого каналу", "Росія-1" та "НТВ".

У Білому домі повідомили про перші санкції проти 27 керівників "Газпромбанку", через який більшість країн Європи купує російський газ. Санкції США стосуються винятково керівників цієї ​​фінустанови. Також під санкціями опинилися керівники "Сбербанку".

У санкційному пакеті США знайшлося місце і для Московського промислового банку, а також 10 його дочірніх компаній.

Що сказав Зеленський

Під час виступу на віртуальній зустрічі лідерів "Великої сімки" Володимир Зеленський наголосив на повному виведенні російських військ. Йдеться про всю територію України.

Глава держави сказав, що розраховує на міжнародних партнерів у питанні обороноздатності з метою відновлення економіки та енергетичної безпеки.

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