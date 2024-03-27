У Балтиморі обвалився міст: знайдено тіло одного загиблого, ще 6 людей шукають, – CNN

У ніч проти 27 березня велике судно врізалося у міст Френсіса Скотта Кея в Балтиморі, внаслідок чого виник обвал об'єкта. Наразі знайшли тіло щонайменше одного загиблого.

Про це повідомила членкиня ради міста Філіція Портер. Зазначається, що кількість жертв ще може збільшитися.

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Знайшли щонайменше одного загиблого

Повідомляється, що тіло одного загиблого знайшли в Балтиморі в США, де обвалився міст Френсіса Скотта Кея. Представник берегової охорони США розповів, що тривають пошуки ще шістьох людей.

Серед них є члени будівельної бригади, яка ремонтувала міст, коли в нього врізалося судно. Зауважимо, що раніше з ріки Патапско вже дістали двох людей. За словами речника берегової охорони, одного з них госпіталізували в "дуже серйозному стані".

Американський президент Джо Байден вже прокоментував цей інцидент. Він розповів, що мав розмову з губернатором штату Меріленд та мером Балтимора. Зокрема, на місці подій перебуває міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

Я сказав їм, що ми надамо всі федеральні ресурси, які їм потрібні для реакції на цю надзвичайну ситуацію, я і маю на увазі всі федеральні ресурси. Ми відбудуємо цей порт разом,

– повідомив він.

Чи могло це бути спланованим актом

Як зазначив американський лідер, наразі все вказує на те, що подія є нещасним випадком. Персонал судна, яке врізалося в міст, встигло повідомити Департамент транспорту Меріленда про втрату контролю над кораблем.

Джо Байден вказав на те, що порт у Балтиморі є одним із найбільших логістичних хабів у країні, через нього щороку проходить 850 тисяч суден.

"За моїм наміром, федеральний уряд повністю оплатить відновлення моста, і я очікую, що Конгрес підтримає мою ініціативу", – наголосив президент США.

Що цьому передувало: коротко