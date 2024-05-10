США оголосили черговий пакет допомоги на 400 мільйонів: Пентагон повідомив, що туди увійде

Пакет допомоги від США включає додаткові боєприпаси для ППО Patriot і NASAMS, системи HIMARS, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin, бойові машини піхоти Bradley, артилерійські боєприпаси та багато іншого.

Джо Байден схвалив цю допомогу сьогодні, 10 травня. Значна частина зброї, яку збираються відправити Україні, вже є на американських складах.

Дивіться також Дірки в російській ППО ще нема: авіаексперт звернув увагу на неочевидні обмеження ATACMS

Що передасть Америка

Цей пакет оцінюють у 400 мільйонів доларів, він включає засоби для забезпечення найбільш нагальних потреб України на полі бою, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронемашини та протитанкові засоби,

– мовиться в повідомленні.

Конкретний список зброї містить такі пункти:

додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;

додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

зенітні ракети Stinger;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) та боєприпаси;

155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);

причепи для перевезення важкого обладнання;

ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;

боєприпаси для підриву та обладнання для розмінування;

берегові та річкові патрульні катери;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Слід сказати, що саме за допомогою HIMARS було завдано більшість болючих для окупантів ударів. Сили оборони били по скупченню ворога.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби проти російської агресії", – підсумовують у Пентагоні.