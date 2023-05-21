США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Володимир Зеленський перебуває у Хіросімі на саміті "Великої сімки". Відомо, що 21 травня він зустрівся з Джо Байденом. Практично відразу з'явилася інформація про новий пакет допомоги від США.

Як ми зазначили, про оголошення чергового пакета військової допомоги стало відомо після початку зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена. Його загальна сума складає 375 мільйонів доларів.

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Що увійде до пакета допомоги

Військо нашої держави отримає додаткове озброєння для оборони України. Мовиться про:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що напередодні Джо Байден ухвалив історичне рішення. Він підтримав навчання українських пілотів і механіків, а також постачання Україні багатоцільових винищувачів F-16.

Хто міг "дотиснути" Байдена з рішенням про F-16

Журналісти, посилаючись на офіційних осіб у США, зазначили, що головною силою в адміністрації був держсекретар Ентоні Блінкен. Він домагався дозволу союзникам передати винищувачі Україні. Також активно працював з різними державами у рамках НАТО, щоб просувати політику вперед.

У виданні також пригадали, що Ентоні Блінкен зіграв аналогічну роль раніше. Тоді НАТО стояло у глухому куті щодо того, чи надавати нашій державі сучасні танки.

Лише після того, як Блінкен підштовхнув Білий дім схвалити передачу ЗСУ танки M1 Abrams, аналогічне рішення ухвалила Німеччина щодо Leopard 2. І це при тому, що Пентагон не хотів давати важкі машини нашій державі.

Зауважимо, що 21 травня Володимир Зеленський виступив на сесії саміту "Великої сімки". Це вперше глава нашої держави робив це не в режимі онлайн, а особисто. Зокрема, він наголосив на важливості F-16 в Україні як для нашої країни, так і всього світу.

Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з'являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі,

– підкреслив він.

За його словами, це дозволить зробити повноцінний щит над небом України. Ба більше, нашій країні вдасться вийти "на шлях усунення розриву у можливостях".