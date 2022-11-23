Росія боїться їх, наче вогню: як NASAMS та HIMARS працюють для перемоги України

США 23 листопада оголосили про новий пакет допомоги для України. Зокрема, у нього увійдуть ракети до NASAMS і HIMARS.

ППО NASAMS – на захисті українського неба

Пентагон ще на початку листопада підтвердив, що США передадуть Україні системи ППО NASAMS. Це – зенітні ракетні комплекси середньої дальності, здатні суттєво посилити захист українського неба, інформує 24 канал.

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Олексій Резніков 7 листопада повідомив, що Україна отримала перші ЗРК NASAMS.

ППО NASAMS пославилися тим, що знищують повітряні об'єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Це – дуже актуально, зважаючи, що Україну накривають заметілі, а температура повітря впевнено йде у мінуси.

Окрім того, важливо, що система діє на відстані до 40 кілометрів залежно від снаряда й по висоті вона досягає 20 кілометрів. У Повітряних силах наголосили, що NASAMS – дуже ефективні. Водночас є один нюанс.

Це сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема у тому, що маємо мало цих систем,

– зазначив Юрій Ігнат.

Ракетні установки HIMARS – нічний жах росіян

Ракетні установки HIMARS, які дуже ефективно використовують воїни ЗСУ, стали для росіян справжнім нічним жахіттям. Окупанти регулярно істерять та штампують фейки про начебто "знищені" HIMARS.

Однак насправді окупантам не вдалося досягнути з цим жодного успіху.

"Москва не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS. Однак Україні все ще потрібна значна кількість артилерії для майбутнього бою", – розповіли у Пентагоні у листопаді.

HIMARS – призначені для ураження, зокрема:

районів зосередження артилерійських систем;

засобів ППО і вогневої підтримки;

вантажного транспорту;

бойових машин;

бронетранспортерів.

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