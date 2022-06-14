У США озвучили можливий щомісячний розмір допомоги українському урядові

За 3 місяці повномасштабної війни в Україні США виділили нашій державі близько 53,6 мільярда доларів. При цьому Вашингтон і далі надаватиме Києву гроші.

Наймасштабніша допомога з часів плану Маршалла

Зусилля США у середньостроковій перспективі зосередженні на підтримці безперервної роботи українського уряду. Про це на конференції у Центрі імені Вудро Вільсона у Вашингтоні заявив перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган.

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За словами політика, впродовж наступних 4 – 5 місяців США можуть виділяти українському уряду по 1,5 мільярда доларів щомісяця.

До речі, кількість допомоги для України, яку Вашингтон вже надав, є дуже потужною. Востаннє Штати виділяти так багато грошей Європі після завершення Другої світової війни.

Можу сказати, що це найбільш масштабна допомога, яку ми надавали Європі з часів плану Маршалла. У США ми продовжуємо спостерігати потужну підтримку обома партіями зусиль в Україні та в регіоні загалом,

– зазначив Хоган.

Зауважимо, 13 червня міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що його країна та союзники готові надати Україні всю необхідну зброю. Про це глава Пентагону сказав у відповідь на питання журналістів під час свого робочого візиту до Таїланду.

Останні новини про американську допомогу Україні

1 червня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову військову допомогу для України. Її вартість сягає 700 мільйонів доларів. Цей військовий пакет передбачає надання Збройним Силам України ракетних систем HIMARS, контрбатарейних та протиповітряних радіолокаційних станцій, переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, вертольотів та автомобілів.

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Зауважимо, що ракети HIMARS можуть вражати цілі з дальністю у 300 кілометрів. Через це у Кремлі "запалало", що українські військові атакуватимуть об'єкти на їхній території. У відповідь президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ використовуватимуть цю зброю лише для звільнення наших територій. До речі, у США не проти, щоб Україна використовувала HIMARS на території держави-агресорки. Мовляв, наша держава має сама це вирішувати.

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