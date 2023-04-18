США передадуть Україні конфісковані активи олігархів з Росії: на що спрямують гроші

США спрямують конфісковані активи російських олігархів на користь України після військової агресії Росії. У Вашингтоні обіцяють притягти до відповідальності воєнних злочинців.

Відповідну заяву зробив генеральний прокурор США Меррік Гарленд. Він заявив, що в США скористаються новими повноваженнями, які надав Конгрес щодо конфіскованих активів російських олігархів.

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Активи олігархів спрямують на відновлення України

"Ми використовуємо нові повноваження, надані Конгресом, для передачі певних активів, які ми конфіскували у російських олігархів, для використання у відновленні України", – мовиться у заяві.

Генеральний прокурор подякував міжнародним партнерам за те, що вони приєдналися до зусиль щодо підтримки розслідування та кримінального переслідування воєнних злочинів в Україні.

"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні досягти справедливості для свого народу. І ми працюватимемо стільки, скільки буде потрібно, щоб притягнути до відповідальності за законом тих, хто несе відповідальність за жорстокі злочини російського режиму", – резюмував Меррік Гарленд.

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