Американські військові привезли до Польщі 800 одиниць техніки: яка мета візиту
Джерело:Polish news
У суботу, 3 грудня, до порту Гдині у Польщі прибули 800 одиниць американської військової техніки. Розвантаження у порту триватиме ще два дні.
Військова техніка належить американській піхотній дивізії, більш відомої як "Big Red One". Це вже 20 візит американських військових до Польщі.
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Яку техніку привезли до Польщі
Серед військового оснащення є танки M1 Abrams. Після розвантаження нову техніку перевезуть на склад порту Гдиня. Протягом наступних двох тижнів її доставлять поїздами та вантажівками до військових баз, розташованих у різних місцях Польщі.
Крім того, у січні до Гдині із США прибуде ще один корабель із двома тисячами одиниць техніки 1-ї піхотної дивізії.
Для чого американці звозять техніку до Польщі
Американські військові, які прибули до Польщі, дислокуватимуться в країні та Європі протягом наступних дев'яти місяців. Після цього військові разом з технікою повернуться на батьківщину, а на їхнє місце прибудуть нові підрозділи.
Частина вирушить на схід країни, де американські солдати тренуватимуться разом із польською армією.
Зверніть увагу! Після анексії Криму Росією у 2014 році Сполучені Штати виступили з ініціативою збільшити свою присутність у Європі. Елементом цієї діяльності є присутність американських військ також у тих регіонах, де вони раніше не були розміщені.
Американські бронетанкові бригади перебувають у Польщі та інших країнах регіону на ротаційній основі з січня 2017 року в рамках операції Atlantic Resolve. Солдати змінюються кожні дев'ять місяців.
Польща наполягає на передачі Україні ППО Patriot: що відомо
- Польща просила Німеччину скерувати в Україну системи ППО Patriot. Причиною стали постійні російські ракетні обстріли. Раніше Берлін планував передати ці системи Варшаві.
- Однак у ФРН пояснили, що наразі це зробити неможливо. Міністерка оборони Німеччини заявила, що системи ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання лише на території НАТО.
- У Повітряних силах ЗСУ вважають, що ці системи могли б захистити як українську територію, так і європейське небо. Зокрема речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗРК Patriot дійсно резонно розмістити в Україні.
- На заклик Польщі відреагували і в НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО. Водночас він підкреслив, якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.
- Однак, офіційна представниця федерального уряду Німеччини Крістіана Гоффманн повідомила, що Німеччина обговорює із союзниками запит Польщі про передачу Україні систем Patriot. Крім того, вона зазначила, що уряд Німеччини "уважно стежить за тим, як тривають обговорення в Польщі".