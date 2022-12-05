Американські військові привезли до Польщі 800 одиниць техніки: яка мета візиту

У суботу, 3 грудня, до порту Гдині у Польщі прибули 800 одиниць американської військової техніки. Розвантаження у порту триватиме ще два дні.

Військова техніка належить американській піхотній дивізії, більш відомої як "Big Red One". Це вже 20 візит американських військових до Польщі.

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Яку техніку привезли до Польщі

Серед військового оснащення є танки M1 Abrams. Після розвантаження нову техніку перевезуть на склад порту Гдиня. Протягом наступних двох тижнів її доставлять поїздами та вантажівками до військових баз, розташованих у різних місцях Польщі.

Крім того, у січні до Гдині із США прибуде ще один корабель із двома тисячами одиниць техніки 1-ї піхотної дивізії.

Для чого американці звозять техніку до Польщі

Американські військові, які прибули до Польщі, дислокуватимуться в країні та Європі протягом наступних дев'яти місяців. Після цього військові разом з технікою повернуться на батьківщину, а на їхнє місце прибудуть нові підрозділи.

Частина вирушить на схід країни, де американські солдати тренуватимуться разом із польською армією.

Зверніть увагу! Після анексії Криму Росією у 2014 році Сполучені Штати виступили з ініціативою збільшити свою присутність у Європі. Елементом цієї діяльності є присутність американських військ також у тих регіонах, де вони раніше не були розміщені.

Американські бронетанкові бригади перебувають у Польщі та інших країнах регіону на ротаційній основі з січня 2017 року в рамках операції Atlantic Resolve. Солдати змінюються кожні дев'ять місяців.

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