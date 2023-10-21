Усі новини несподівані: як Путін сприйняв передачу ATACMS Україні

США передали Україні ракети ATACMS, які вже досить потужно відпрацювали на полі бою. Однак досі не чутно публічної реакції російського президента Владіміра Путіна.

Ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян припустив 24 Каналу, як глава Кремля сприйняв передачу ATACMS. За його словами, для Путіна усі новини несподівані: у нього немає відповіді, жодної реакції та розуміння того, що відбулося.

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Путін завжди розгублений

"Путін завжди бере паузу, адже він у небачені будь-якого питання. Коли йому говорять, що на фронті трапилася якась подія: передали якусь зброю, взяли черговий населений пункт, відігнали російську армію до наступної річки – у нього ніколи немає відповіді", – сказав ведучий.

Відтак глава Кремля щоразу дивується, адже не користується інтернетом та не читає новини у газетах, тому не розуміє, що коїться у світі.

Асланян пояснив, як Путін реагує на події у світі: дивитися відео

Про те, що відбувається у світі, він дізнається з "теки доповідей" на своєму столі. Якщо "теку" не вклали, то він не в курсі справ,

– пояснив Сергій Асланян.

Він також наголосив, Путін ніколи швидко не реагує, адже завжди розгублений. І тоді на допомогу приходять "двійники" російського президента й через певний час записується реакція на подію.

США передали Україні ATACMS