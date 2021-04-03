США вже передали Росії сигнал, що цього разу санкціями не обійдеться, – Клімкін

На думку Павла Клімкіна, коли глава США Джо Байден подзвонив президенту Володимиру Зеленському, це був сигнал підтримки Україні. Крім того, Штати передали сигнал і Росії. Щоправда, зовсім інший.
Джерело:24 канал
Дзвінок свідчить про те, що Штати підтримують Україну як партнера. Про це заявив ексміністр закордонних справ в ефірі одного з українських каналів.
До теми Ми стоїмо пліч-о-пліч, – Зеленський про першу розмову з Байденом
Що каже Клімкін
За словами колишнього міністра, у міжнародних відносинах найсильніші сигнали передаються не публічно. Тож дзвінок з США – це прояв громадської підтримки. Він був важливим.
Але я впевнений, що США вже передали Росії дуже чіткий сигнал про те, що в разі подальших кроків Путіна деклараціями і символічними санкціями не обійдеться,
– наголосив Клімкін.
Він додав, що звучати такий сигнал може по-різному.Зверніть увагу! Раніше Байден назвав Путіна вбивцею. Російський президент відповів, що "хто як прозивається, так сам називається".
Розмова Байдена та Зеленського: що відомо
- Байден подзвонив Зеленському 2 квітня.
- Американський президент запевнив у непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України з боку США.
- Білий дім підтримує план Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізацію демократичних реформ.
- Чиновники також поговорили про важливість тісної співпраці країн для стримування пандемії COVID-19.