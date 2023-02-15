4 російські літаки вдерлися у розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски
Джерело:NORAD
Північноамериканське командування ППО (NORAD) повідомило, що 14 лютого чотири російські літаки вдерлися в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски.
За даними NORAD, російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.
До теми Моравецький прокоментував перехопленням російських літаків поблизу Польщі
Що відомо про перехоплення російських літаків
У командуванні заявили, що польоти російських літаків у зоні ППО Аляски мають місце регулярно і не розглядаються як загроза або провокація.
NORAD очікував на цю активність і, в результаті нашого планування, був готовий припинити її, –
йдеться у повідомленні.
Також командування підкреслило, що польоти російських повітряних суден поблизу Аляски "жодним чином не пов'язані з недавніми операціями NORAD або американських військових", пов'язаними з виявленням у небі над США та Канадою невідомих літальних апаратів.
Біля Польщі помітили російські військові літаки
- У ніч проти 14 лютого три російські військові літаки помітили у повітряному просторі Польщі. Їх виявили нідерландські винищувачі F-35.
- Російські літаки помітили, коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда. Після цього стало відомо, що це російські літаки – Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27.
- У підсумку нідерландські F-35 супроводжували групу літаків на відстані та передали супровід партнерам із НАТО.
Реакція Польщі
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Росія продовжуватиме вчиняти провокації, випробовуючи єдність країн НАТО.
- За словами очільника польського уряду, у цьому випадку всі процедури було залучено правильно. На переконання Моравецького, кожен має усвідомити, що російські провокації здійснюватимуться доти, доки розв'язана Росією війна "не завершиться перемогою України".
- Також прем'єр в цьому контексті нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві, на польську територію впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей.