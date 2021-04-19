США підтримують відповідь Чехії на дії Росії, – Держдеп

Сполучені Штати висловили підтримку Чехії, яка 17 квітня ухвалила рішення видворити з країни 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві для кремлівських спецслужб.

Офіційна Прага також звинуватила Москву у причетності до вибухів на військових складах в місті Врбетіце у 2014 році. Споруди були повністю знищені, тоді загинули 2 людини.

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США висловили підтримку Чехії

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США підтримують Чехію в її твердій реакції на підривні дії Росії на чеській землі.

Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, що ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або критично важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів,

– сказав він.

Висилка 18 російських дипломатів: що відомо

У Чехії 17 квітня ухвалили рішення вислати з країни 18 російських дипломатів. Все тому, що чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцерів кремлівських спецслужб – Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.

Водночас чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел заявив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетіце можна класифікувати як державний тероризм.

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