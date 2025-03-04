Загроза з боку Росії зростає: як у Німеччині реагують на виведення військ США

У західних ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки начебто планують виводити частину своїх військових угруповань із території Європи. Мовиться про 25% контингенту.

Координатор українського-німецького співробітництва ЦТД Степан Русин розповів 24 Каналу, що в німецький політикум та суспільство по-різному реагують на таку ймовірність. США, можливо, налаштовані серйозно, адже прагнуть, щоб європейці збільшували свою відповідальність за власну безпеку.

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Як у Німеччині реагують на політику США

Степан Русин зауважив, що влада Німеччини розглядає зміну політики США як "тривожний дзвіночок", а от у суспільстві думки розділились.

Більшість німців участь США у гарантії безпеки Німеччини розцінюють позитивно, проте є й значні антиамериканські течії серед певних верств населення, зокрема у східній частині країни,

– сказав він.

Там громадяни вважають, що американські військові бази – це потенційні цілі для удару Росії у випадку війни, тобто вони начебто становлять загрозу для безпеки.

Саме на ці верстви населення опирається партія "Альтернатива для Німеччини", яка виступала за відновлення зв'язків з Росією та зменшення американської присутності у всій Німеччині.

Серед політиків існує консенсус, що у випадку можливості ведення переговорів з американцями їх треба переконувати, щоб вони не зменшували свою присутність. Всі розуміють, що суто європейські сили не є фактором стримування для росіян,

– підкреслив координатор українського-німецького співробітництва ЦТД.

Він додав, якщо США все ж вирішить виводити свої війська із Європи, то європейським лідером доведеться збільшувати свої витрати на оборону, щоб жити в безпеці.

До слова, редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко зазначив, що зростання підтримки "Альтернативи для Німеччини" стало очікуваним, оскільки ця партія вдало використовує економічні проблеми країни. Вона зайняла друге місце на виборах, отримавши понад 20% голосів, що більш ніж удвічі перевищує її результат чотири роки тому.