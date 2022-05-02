У США показали гаубиці M777, які прямують до України: потужне відео

Сполучені Штати вже розпочали підготовку до відправлення в Україну важкого наступального озброєння. Мовиться, зокрема, про гаубиці M777 калібру 155 міліметрів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони США, оприлюднивши відповідне відео у соцмережах.

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Морські піхотинці та Військово-повітряні сили Сполучених Штатів завантажують гаубиці M777 калібру 155 міліметрів для України на Boeing C-17 Globemaster III,

– мовиться у підписі до ролика.

Вказується, що завантаження артилерії відбувалося у квітні 2022 року на військовій авіабазі March.

Військова допомога від США

Спершу Джо Байден розширив спектр озброєнь, які поставляються Україні. Мовиться про:

гаубиці калібру 155 міліметрів;

безпілотники та бронетехніку;

додаткові переносні зенітні та протитанкові засоби.

Уже 28 квітня американський президент виступив зі зверненням щодо України. У ньому він анонсував надання 33 мільярди доларів для додаткової підтримки нашої держави. Попередньо, 20 мільярдів доларів – на військову допомогу, 8,5 мільярда доларів – на економічну підтримку.

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Ленд-ліз для України: що відомо

Наприкінці квітня Палата представників Конгресу розгромно підтримала ленд-ліз для української держави. "За" відповідний законопроєкт проголосували 417 депутатів, "проти" – лише 10.

Яким буде постачання зброї на практиці? Україна дає список необхідного, Вашингтон погоджує позиції, які може надати. Далі американські літаки доставляють все у сусідні з нами держави.

Важливо, що ця допомога США відіграла ключову роль у перемозі над гітлерівською Німеччиною.

Допомога від Польщі: коротко

До слова, допомагають Україні не лише Сполучені Штати, а багато інших держав, зокрема Польща. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що з Варшави приїхали модернізовані танки Т-72.

Окрім цього, український посадовець додав, що наші захисники вже отримали ЗРК С-300 від країн-партнерів. Його вже доставили до зенітно-ракетних військ повітряного командування "Південь".

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