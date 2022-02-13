США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого, – ЗМІ

МЗС Ізраїлю 12 лютого оголосило про надзвичайну ситуацію. Все тому, що США нібито попередили ізраїльських офіційних осіб, що Росія може напасти на Україну вже 15 лютого.

Ізраїльські авіакомпанії збільшують кількість рейсів з Києва

Тепер Ізраїль хоче якомога швидше евакуювати своїх громадян з України. Авіакомпанії вже збільшують кількість рейсів з Києва.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів засідання уряду з приводу ситуації довкола України. Після цього політик закликав ізраїльтян негайно залишити територію України, оскільки вже у середу, 16 лютого, евакуація може закінчитися.

Авіакомпанії Arkia, El Al та Israir заявили про збільшення кількості рейсів з Києва, щоб ізраїльтяни могли повернутися додому. Так, Arkia призначила 2 додаткові рейси з Києва на понеділок та один додатковий рейс з Одеси на вівторок. Квиток коштує від 200 до 350 доларів.

Зауважимо, за даними МЗС Ізраїлю в Україні перебуває близько 15 тисяч ізраїльтян. З них 4,5 тисячі вже зареєструвалися на спеціальному сайті, аби з ними могли зв'язатися у разі загострення ситуації.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!