США попередили Росію: Якщо Навальний помре, будуть наслідки

У США занепокоєні погіршенням стану здоров'я Олексія Навального. Білий дім наразі зважує, якою має бути реакція, якщо опозиціонер помре у в'язниці.
Джерело:CNN
Про це розповів радник адміністрації Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами США вже попередили Росію про ймовірні наслідки.
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Що кажуть у Білому домі
"Ми повідомили російському уряду, що те, що відбувається з Навальним під вартою, є їхньою відповідальністю, – наголосив Салліван.
Вони будуть притягнуті до відповідальності перед міжнародною спільнотою,
– запевнив він.
Радник додав, що адміністрація Байдена розглядає різні кроки у випадку смерті опозиціонера. Проте наразі розголошувати їх не будуть.
Крім цього, журналісти також запитали, чому американський президент не згадав про Навального у своїй недавній заяві, яка стосувалася Росії.
Той пояснив, що найкращий спосіб розв'язати цю проблему – звернутися безпосередньо до Кремля через приватні дипломатичні канали.
Стан Навального – критичний
- У колонії здоров'я Навального дуже погіршилося, зокрема – з'явились сильні болі у спині. Дружина розповіла, що одна його нога стала фактично недієздатною.
- Його лікар Анастасія Васильєва написала у твітері, що стан опозиціонера критичний. У нього в крові дуже низька кількість калію. Через це може загрожувати зупинка серця.
- Вона разом зі своїми колегами написала звернення до російської служби виконання покарань, в якому просить надати дозвіл на відвідування свого пацієнта.
- У Навального наголосили, що "він – помирає, при його стані – це питання днів". Через це 21 квітня на центральних площах міст Росії анонсували акції протесту.