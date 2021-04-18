США попередили Росію: Якщо Навальний помре, будуть наслідки

У США занепокоєні погіршенням стану здоров'я Олексія Навального. Білий дім наразі зважує, якою має бути реакція, якщо опозиціонер помре у в'язниці.

Про це розповів радник адміністрації Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами США вже попередили Росію про ймовірні наслідки.

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Що кажуть у Білому домі

"Ми повідомили російському уряду, що те, що відбувається з Навальним під вартою, є їхньою відповідальністю, – наголосив Салліван.

Вони будуть притягнуті до відповідальності перед міжнародною спільнотою,

– запевнив він.

Радник додав, що адміністрація Байдена розглядає різні кроки у випадку смерті опозиціонера. Проте наразі розголошувати їх не будуть.

Крім цього, журналісти також запитали, чому американський президент не згадав про Навального у своїй недавній заяві, яка стосувалася Росії.

Той пояснив, що найкращий спосіб розв'язати цю проблему – звернутися безпосередньо до Кремля через приватні дипломатичні канали.

Стан Навального – критичний