США попередили Росію про серйозні наслідки за агресію в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що агресія Росії в Україні матиме "серйозні наслідки". Політик анонсував консультації з союзниками та наголосив, що невдовзі матиме, що сказати.

Риторика Росії стає все більш войовничою. Про це Блінкен заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом у Ризі.

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Вашингтон пригрозив наслідками

Також держсекретар згадав про збільшення російських сил на кордоні з Україною.

Це дедалі войовничіша риторика, це нещодавнє нарощування сил. Це незвичайні пересування військ уздовж кордону з Україною,

– сказав Блінкен.

Тому політик наголосив, що будь-які ескалаційні дії Росії викликають у США занепокоєння, а поновлення агресії може призвести до серйозних наслідків.

Російські війська на кордоні з Україною: що треба знати