У США поширювали валентинки зі зображенням Флойда і жартом про його смерть

15 лютого 2021 , 14:48
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У Лос-Анджелесі правоохоронці розповсюджували валентинки з фотографією Джорджа Флойда та жартом про його смерть. Через це місцева поліція розпочала внутрішнє розслідування.

Джерело:

Los Angeles times

На валентинках зі знімком Флойда були такі слова: "Ти захоплюєш моє дихання".

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Поширення "валентинок з Флойдом"

Департамент дізнався про листівки, які поліцейські поширювали по всьому відділку. Про це у внутрішній розсилці написав один з офіцерів.

Є інформація, що перший пост із зображенням, написав саме співробітник відділу,
– йдеться у повідомленні.

Наразі не вдалося встановити, хто саме автор ідеї.

Однак поліцейський департамент Лос-Анджелеса назвав таку поведінку "неприпустимою". Керівникам підрозділів доручили перевірити робочі місця офіцерів, а також 2 акаунти в інстаграмі, які можуть бути пов'язані з розповсюдженням валентинок.

Смерть Джорджа Флойда: головне

  • 25 травня 2020 року поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
  • Під час затримання один з правоохоронців застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Коли Флойд затих і припинив благати про допомогу, поліцейські викликали медиків. Але було вже пізно – чоловік помер.
  • ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Чотирьох поліцейських, причетних до інциденту, звільнили.
  • Щоправда, затримали лише офіцера Дерека Шовіна. Саме він фігурує в скандальному відео із жорстким затриманням Флойда.
  • Після смерті Флойда США та світом прокотилися масові протести.