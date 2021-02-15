У США поширювали валентинки зі зображенням Флойда і жартом про його смерть

У Лос-Анджелесі правоохоронці розповсюджували валентинки з фотографією Джорджа Флойда та жартом про його смерть. Через це місцева поліція розпочала внутрішнє розслідування.

На валентинках зі знімком Флойда були такі слова: "Ти захоплюєш моє дихання".

Читайте також Перед заворушеннями у Вашингтоні прихильники Трампа спародіювали смерть Джорджа Флойда: відео

Поширення "валентинок з Флойдом"

Департамент дізнався про листівки, які поліцейські поширювали по всьому відділку. Про це у внутрішній розсилці написав один з офіцерів.

Є інформація, що перший пост із зображенням, написав саме співробітник відділу,

– йдеться у повідомленні.

Наразі не вдалося встановити, хто саме автор ідеї.

Однак поліцейський департамент Лос-Анджелеса назвав таку поведінку "неприпустимою". Керівникам підрозділів доручили перевірити робочі місця офіцерів, а також 2 акаунти в інстаграмі, які можуть бути пов'язані з розповсюдженням валентинок.

Смерть Джорджа Флойда: головне