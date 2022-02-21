США повідомили ООН про підготовку Росією списку "невигідних" українців: яка реакція Кремля

Вашингтон направив листа Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет. У зверненні мовиться про те, що Росія склала список українців, яких знищать або арештують після вторгнення. У Кремлі вже відреагували на цю інформацію.

Лист від Сполучених Штатів оприлюднили американські ЗМІ. У документі мовиться про наміри Росії влаштувати в Україні "широкомасштабні заходи терору".

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Американці не вказують джерел такої інформації

Мовиться про викрадення, арешти та навіть вбивства. Проте американці не вказують, звідки їхня розвідка отримала таку інформацію.

Ці заходи, які під час минулих російських операцій включали цілеспрямовані вбивства, викрадення, несправедливі затримання та застосування тортур, скоріш за все, будуть спрямовані проти людей з антиросійською позицією,

– мовиться у листі.

Також американці кажуть, що, ймовірно, росіяни жорстко розганятимуть масові акції – із застосуванням смертельної зброї. Передусім "ціллю" росіян, пишуть в документі, можуть бути білоруські та російські опозиційні активісти, які переїхали в Україну, журналісти та антикорупційні активісти, релігійні та етнічні лідери.

Як відреагували у Росії

Представники США в ООН зазначили, що Росія вже порушує права людини на тих територіях, які фактично окупувала і планує поширити це далі.

У Кремлі, традиційно, запевнили, що США "вигадують". Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть РИА Новости, назвав фейком перелік українців, "яких відправлять в табори".

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Що ЗМІ повідомляли про "список українців", укладений Росією:

Видання Foreign Policy повідомило, що після вторгнення в Україну російські силовики почнуть кампанію масових арештів та вбивств.

США мають розвіддані, що Росія після нападу на Україну атакуватиме відомих політичних опонентів, активістів та дисидентів.

Також Вашингтон, сказало джерело, розсекретив частину своїх розвідданих та передав їх Україні, щоб застерегти.

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