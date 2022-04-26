У США пояснили, як відреагують на ймовірне рішення України щодо нейтральності

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон підтримуватиме Україну у будь-якому випадку. Навіть, якщо наша країна вирішить обрати нейтральну політику замість прагнення до вступу в НАТО.

Проте посадовець наголосив, що це має бути вибір лише нашого народу. Таку думку він висловив, коли вступив у суперечку з одним із сенаторів США. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на трансляцію виступу Блінкена перед сенаторами.

До теми Друге дихання для Альянсу, формується "НАТО+", – Саакян про зустріч 40 країн на базі Рамштайн

Сенатор припустив, що Росію спровокували

Суперечка почалася, коли сенатор заявив, що Росія могла напасти на Україну нібито через провокацію. Мовляв, причиною ескалації та вторгнення було те, що США підтримували членство нашої держави в НАТО. Також цей політик сказав, що нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну.

Ці рішення приймають самі українці (про вступ у НАТО – 24 канал). Ми повинні зробити все, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію Росії та зміцнити свої позиції за столом переговорів,

– сказав Блінкен.

Він додав, що США підтримають позицію України. Проте все ж потрібно, щоб наша держава погодилася вести такі перемовини з державою-терористом.

Це одна з вимог агресора

Від початку перемовин України з Росією, сторона ворога наполягає одразу на кількох речах.

Зокрема, говорять про необхідність відмовитися від бажання вступити в НАТО.

Наша сторона перемовників уже переконала росіян, що це неможливо зробити в один момент.

Курс на вступ в Альянс прописаний у нашій конституції. Влада України погодилася це зміни лише після референдуму.

Проте таке голосування народу можна провести лише після завершення бойових дій.

Водночас шанс вступити у НАТО після війни з Росією буде вже значно вищим, ніж раніше.

Натомість Україна вже розробляє угоду про надання гарантій безпеки нашій державі.

Неодноразово звучали заяви, що договір про гарантії може стати аналогом НАТО. Проте все ж напад на нашу територію не прирівнюватиметься до нападу на будь-якого з підписантів.

До теми – Зеленський вважає, що Україна зміцнила б НАТО: дивіться відео