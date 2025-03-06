Макрон може підштовхнути Трампа до зміни позиції щодо війни

Еммануель Макрон, ймовірно, запропонував Дональду Трампу проміжний варіант припинення вогню в Україні. Така ініціатива європейського лідера може вплинути на позицію президента США щодо нашої держави.

Припинення вогню може розпочатися із заборони на повітряні та морські бомбардування з обох сторін. Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що основною метою США є досягти завершення бойових дій на лінії зіткнення.

Дивіться також Історична промова Макрона – нова ера Європи: чому в Росії істерика та як реагує світ

Як можна досягти миру в Україні

Володимир Фесенко наголосив, що у Сполучених Штатах Америки наполягають на завершенні війни в Україні шляхом припинення вогню, однак у Росії вочевидь не погоджуються на це.

У Росії кажуть, що мають бути мирні переговори, потім мирна угода, а вже потім завершення війни. Це принципова різниця, адже про припинення вогню домовитись набагато легше, ніж про це все,

– сказав він.

Варіант Макрона про заборону бомбардувань з обох сторін є проміжним варіантом підготовки до припинення вогню.

Це тактичний спосіб для Трампа, який демонструє, що треба починати конкретні переговори, а не абстрактні політичні заяви й заклики,

– підкреслив політолог.

Він вважає, що пропозиція президента Франції непогана, проте її практичне виконання потребуватиме серйозних зусиль та роботи спеціалістів. Наприклад, вкрай складно контролювати використання дронів у такій масштабній війні.

Цікаво, що політолог Максим Несвітайлов вважає, що Франція прагне змусити Вашингтон активніше гарантувати безпеку Європи, а до цієї ініціативи може приєднатися і Німеччина. Він також наголошує, що зупинка військової допомоги Україні підриває зобов’язання США перед союзниками, що може змінити баланс сил у Європі.