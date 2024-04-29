Китай та Росія придумали, як схилити країни на свою сторону

Ентоні Блінкен зустрівся з Сі Цзіньпіном у Китаї. Ця зустріч – головна подія візиту держсекретаря США у Китай. Візиту, який підкреслює, що попри пошук шляхів політичного і торговельного компромісу, у стосунках двох країн знову виникла серйозна напруженість.

Не просто попередження

Ця напруженість, як не дивно, пов'язана саме з війною в Україні й тим, що Китай допомагає Росії відновлювати військово-технологічний потенціал та сприяє агресивним апетитам російського президента Владіміра Путіна.

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Про це держсекретар США Ентоні Блінкен говорив напередодні візиту до Китаю. Навіть після зустрічі з Сі, він підкреслив, що якщо Китай не зупинить військово-технологічну співпрацю з Росією, то це зроблять самі США.

Це вже не просто якісь попередження, а чіткі наміри керівництва США, яке усвідомлює, що якщо Китай буде допомагати Путіну відновлювати свою армію, це призведе до нескінченого конфлікту в Європі. З країною, яка зацікавлена в такому конфлікті, не можна мати хороших економічних взаємин.

Пекін посилає сигнал колишнім радянським республікам

Окрім Блінкена, про наслідки китайської співпраці з Росією напередодні зі Сі Цзіньпіном говорив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Участь Китаю у війні Росії проти України буде обговорювати й президент Франції Еммануель Макрон. Однак виникає важливе питання – наскільки Сі готовий зрозуміти серйозність цих попереджень і чи не сприймає він їх як виклик власним зовнішньополітичним апетитам?

Уже зараз очевидно, що Сі не збирається просто погоджуватися з заявами опонентів. Ба більше, він хоче проявити власну зовнішньополітичну ініціативу. Той факт, що напередодні форуму миру у Швейцарії Китай пропонує провести альтернативну конференцію за участю і Росії, і Україні й навіть готовий надати майданчик для перемовин, що дають можливість Кремлю утримати статус-кво у конфлікті, свідчить, що Пекін не планує відмовлятися від підтримки Москви.

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Ще один важливий виклик Сі Цзіньпіна Заходу – це те, яким буде його європейське турне. Окрім Франції, Сі збирається відвідати Угорщину і Сербію. Ті країни, які перебувають у непоганих стосунках з Росією, можуть стати й важливим майданчиком для китайських інвестицій.

У Пекіні ніби говорять європейським лідерам: "Якщо ви хочете мати китайські гроші, якщо хочете мати можливість для перемоги на виборах – вам треба мати хороші стосунки з Росією. Тоді Китай буде вашим інвестором, а Росія надаватиме дешеві енергоносії".

Це ще раз підтверджує, що Китай сприймає попередження США не як необхідність зробити корективи у власній економічній політиці, а як виклик. Тому він хоче робити все можливе, щоб розколоти ЄС і внести розлад у лави тих країн, які хотіли б стати його членами.

Це очевидний сигнал від Пекіну для колишніх радянських республік – якщо ви хочете мати стабільну економіку і разом з цим не виконувати умови Заходу щодо демократизації, до ваших послуг китайські інвестори. Але якщо вам потрібні китайські інвестори, то є одна умова – хороші стосунки з Росією, погодження з так званими інтеграційними моделями, які пропонує Кремль. Тоді ви можете зберегти владу і вас будуть годувати з руки російські та китайські господарі.

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До речі, ці сигнали працюють. Тим більше, що Китай готовий бути не лише інвестором для колишніх радянських республік, а й країною, яка гарантує їхній обмежений суверенітет у разі, якщо вони мають дружні стосунки з Москвою.

Війна в Україні видається Пекіну непоганим інструментом для того, щоб показати, що відбувається з країнами, які ігнорують російські бажання та ображають Путіна. Мешканці цих країн живуть під ракетами й безпілотниками без можливості на майбутнє. Для того, щоб спростувати цю тезу, яку Росія та Китай будуть просувати найближчими роками, Захід має допомогти Україні вистояти й виграти у війні, усвідомлюючи, що це не лише війна з Росією, а й цивілізаційна конфронтація з Китаєм.

Блінкен не переконає Сі. Той буде діяти за власним планом, намагаючись зробити все, щоб вплив Китаю у Європі посилився. США можуть допомогти Україні довести, що відмова від російських умов і китайського покровительства – це не дорога у провалля, а дорога до розвитку і прогресу.