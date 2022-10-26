США та союзники пригрозили КНДР "безпрецедентною відповіддю" у випадку ядерних випробувань

Північна Корея планує провести сьоме випробування ядерної бомби. США, Японія та Південна Корея попередили КНДР про "безпрецедентні" масштаби реагування.

Вашингтон та його союзники вважають, що Північна Корея може відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року.

До речі КНДР знову запустила балістичну ракету та направила літаки до кордону Південної Кореї

Які заходи реагування застосують щодо КНДР

На пресконференції в Токіо виступив перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хен Дон.

Ми погодилися з тим, що будуть потрібні безпрецедентні масштаби реагування, якщо Північна Корея проведе сьоме ядерне випробування,

– заявив Чо.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман закликала КНДР утриматись від подальших дестабілізацій. За її словами, в Раді безпеки розуміють, що будь-яке застосування ядерної зброї неймовірно змінить світ.

Співпраця КНДР та Росії: що відомо

Спецагент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто припустив, що окупанти можуть спробувати залучити КНДР до війни проти України. Так само, як це вдалось зробити з Іраном.

У Державному департаменті США також вважають, що Росія, розуміючи поразку, намагається заручитись підтримкою країн-вигнанців. Так, окрім Ірану, Кремль вивчає можливість домовленостей з Північною Кореєю.

За даними американської розвідки, Росія купує артилерійські снаряди та ракети в Північної Кореї. Їхня кількість сягає мільйонів.

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