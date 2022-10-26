США та союзники пригрозили КНДР "безпрецедентною відповіддю" у випадку ядерних випробувань

26 жовтня 2022 , 15:02
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Джерело:

Reuters

Північна Корея планує провести сьоме випробування ядерної бомби. США, Японія та Південна Корея попередили КНДР про "безпрецедентні" масштаби реагування.

Вашингтон та його союзники вважають, що Північна Корея може відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року.

До речі КНДР знову запустила балістичну ракету та направила літаки до кордону Південної Кореї

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На пресконференції в Токіо виступив перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хен Дон.

Ми погодилися з тим, що будуть потрібні безпрецедентні масштаби реагування, якщо Північна Корея проведе сьоме ядерне випробування,
– заявив Чо.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман закликала КНДР утриматись від подальших дестабілізацій. За її словами, в Раді безпеки розуміють, що будь-яке застосування ядерної зброї неймовірно змінить світ.

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Автор: Анна Романюк