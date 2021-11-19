У США пропонують не визнавати Путіна президентом після 2024 року

Відповідну резолюцію пропонують схвалити, якщо Путін візьме участь у виборах 2024 року.

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Конгресмени переконані, що поправки до конституції Росії від 2020 року "набрали чинності з порушенням законів і міжнародних зобов'язань". Тому політики зазначили, що США мають не визнати будь-яку спробу Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього терміну.

Зверніть увагу! У липні 2020 року в Росії набрали чинності зміни до конституції. Згідно з ними, Путін отримав більше повноважень. Наприклад, його президентські терміни "обнулились", тобто тепер президент держави-агресорки може балотуватися на пост президента у 2024 та у 2030 роках.

У російській ЦВК стверджують, що 77,92% громадян підтримали поправки, а 21,27% – проголосували проти.

Резолюція має рекомендаційний характер

Коен та Вілсон зауважили, що резолюція, у разі прийняття, матиме рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

Резолюція відзначає порушення при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді буде незаконним,

– мовиться у документі.

Чи піде Путін знову у президенти