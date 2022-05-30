США пропонують визнати воєнним злочином створення Росією загрози голоду

У США продовжують різко реагувати на війну, розв'язану Росією проти України. А перекриті порти та неможливість нашій державі експортувати продукцію, називають створенням штучного голоду.

Тож у Сенаті США висловили пропозицію звинуватити Росію у черговому воєнному злочині. Мовиться про загрозу голоду не лише на території України, а й по всьому світу. Відповідна ідея з'явилася у резолюції, опублікованій американськими законодавцями.

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Від продовольчої кризи страждають цивільні

У відповідному документі політики гостро засуджують блокування Росією українських портів. Ці дії, підкреслюють у Сенаті, роблять неможливим експортування зернових культур до інших держав.

І це, підкреслюють творці резолюції, навмисний вчинок Росії. Сенатор-демократ Роберт Менендес, один з ініціаторів цього проєкту, наголосив, що від цього страждають передовсім цивільні.

Путін продовжує демонструвати світові свою розбещеність, блокуючи українські порти та руйнуючи сільськогосподарський сектор, намагаючись морити голодом тих українців, які пережили його безладні бомбардування,

– наголосив він.

Менендес додав, що гордий, що він зі своїми колегами взяли в роботу цю резолюцію. Вона, підкреслює сенатор-демократ, – ознака того, що в Сенаті продовжують реагувати на кризу, яка сталася внаслідок повномасштабного вторгнення.

Він зазначив, що зараз важливо об'єднати зусилля, щоб боротися з викликами, пов'язаними з постачанням продукції. Крім того, важливо "притягнути до відповідальності деспота" Володимира Путіна. Лідера країни-агресорки, яка вирішила, що голод – ще один вид озброєння на цій війні.

У США допомагатимуть постраждалим країнам

Свої думки у резолюції висловили інші представники демократів, а також республіканців. Вони зазначили, що слід притягнути до відповідальності усіх причетних до створення штучного голоду.

Ба більше, президент США Джо Байден повинен публічно засудити дії Путіна. Адже саме з його вказівки створюється криза з продовольством. Причому, абсолютно штучно. Документ також передбачає, що США сприятимуть усуненню проблем голоду у тих країнах, яким він зараз загрожує через війну в Україні.

Росія шантажує голодом, щоб послабити санкції

Розпочнімо з того, що експерти підрахували, яка зараз ситуація з зерном по всьому світу. Так, зі слів гендиректорки сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер, пшениці залишилося усього на 10 тижнів. А це означає, що з голодом можуть стикнутися майже пів мільярда людей на нашій планеті.

Тим часом у США не вірять у "безпечні коридори" у Чорному морі. Нагадаємо, що їх обіцяє Росія на заміну послабленню санкцій, які на неї наклали від початку війни. Речник Держдепартаменту Нед Прайс підкреслив, що країна-агресорка просто продовжує розсипатися порожніми обіцянками.

Зауважимо, що проти послаблення санкцій вже виступили Велика Британія та США. Представники цих держав вважають неприпустимим той факт, що харчі та енергія стали зброєю у руках Росії. І саме їх країна-агресорка намагається активно використовувати не лише проти України, а й усього світу.

Сама ж Росія не припиняє розкидатися цинічними заявами та розповсюджувати фейки. У мережі з'являється інформація, що буцімто саме Україна "винна" у виникненні продовольчої кризи. Ба більше, міноборони країни-агресорки вже "нарахували" 8,7 мільйона наших громадян, які страждають від голоду на підконтрольній Україні території.

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