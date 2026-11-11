Ідея перекроїти кордони українських областей: звідки вона взялася та чим небезпечна

Під час переговорів в Абу-Дабі в західних медіа з'явилися пропозиції щодо зміни адміністративних меж окремих регіонів України. Такі ідеї, підживлені нахабством російських зазіхань, спричинили хвилю обурення через їх абсолютну неетичність, нереалістичність та пряму суперечність Конституції України.

Дискусії навколо можливого перегляду внутрішніх меж українських областей не мають під собою реального підґрунтя. Про це заявив політичний консультант, експерт зовнішньої політики Гліб Остапенко в ефірі 24 Каналу, коментуючи відповідні чутки в міжнародних медіа.

Звідки з'явилася ідея змін кордонів українських областей?

За словами спікера, українська сторона вже тривалий час послідовно доводить міжнародним партнерам безперспективність подібних планів. Будь-які кулуарні ініціативи, згідно з якими в США пропонують перекроїти кордони України, свідчать про глибоке нерозуміння природи цієї війни.

...Ми тільки й займаємося тим... що ми пояснюємо американцям, що не спрацює, а що спрацює. Ми цим займаємося вже понад рік. Дуже багато часу було приділено тому, щоб пояснити американцям, чому це не спрацює. І чому вони роблять великі помилки, недослуховуючись,

– зауважив експерт.

Він звернув увагу на те, що західні політики часто сприймають позицію нібито сильнішої сторони як консенсусну. Проте українці набагато краще орієнтуються в нюансах протистояння з РФ, оскільки мають спільні географічні межі та тривалий досвід боротьби проти агресора.

Чому ідея зміни кордонів не спрацює?

Аналітик зазначив, що пропозиції переформатувати адміністративний устрій країни суперечать Конституції України та є неприйнятними для суспільства. Подібні технологічні сценарії не принесуть результату, навіть якщо в кулуарах аналізують потенційні переговори України та Росії на міжнародній арені.

Ну перемалюйте Техас, я не знаю, або там якусь іншу область, яка межує з іншою областю, віддирайте частину її, щоб була якась ще додаткова частина іншої області. Ну от у форматі того, щоб Донецька область перемалювалась і там стала, умовно кажучи, додатково Дніпровська, Дніпропетровська область і додатково Харківська область. Ну це ж просто дурня,

– наголосив гість ефіру.

Експерт резюмував, що подібна технологія спрямована не на де-юре визнання втрати територій, а на їхню фактичну здачу. Саме тому українська сторона відкидає подібні наївні та небезпечні формули як повністю нежиттєздатні.

Контекст переговорів і ситуація на фронті

Слід нагадати, що раніше у світових медіа активно висвітлювалися неформальні переговори в Абу-Дабі, де обговорювалися різні компромісні сценарії завершення війни. Водночас реальний розвиток подій визначається лінією зіткнення, де поточна карта бойових дій демонструє щоденні зусилля Сил оборони щодо зриву агресивних планів ворога.