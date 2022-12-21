США схвалили виділення Україні військової допомоги до 1 мільярда доларів

На тлі візиту президента Володимира Зеленського США оголосили про нову допомогу. Виділяють до 1 мільярда доларів на оборонні потреби.

Мовиться про навчання та підготовку військових. Про допомогу розпорядився президент США Джо Байден, заявили в Білому домі.

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США дадуть Україні Patriot

Зауважимо, перед зустріччю Зеленського з Байденом, у Білому домі підтвердили черговий пакет військової допомоги Україні. Туди увійдуть системи ППО Patriot, яких держава потребує через регулярні обстріли енергетичних об'єктів. Відомо, що цим питанням особисто займався Зеленський.

Розмір допомоги сягатиме 1,8 мільярда доларів. Туди увійде:

1 батарея Patriot + боєприпаси,

боєприпаси до HIMARS,

500 високоточних 155-мм снарядів,

10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін,

10 мінометних систем 82-мм,

10 мінометних систем 60-мм,

37 бронемашин Cougar,

120 машин HMMWV,

6 броньованих легких авто,

ракети HARM,

високоточні авіаційні боєприпаси,

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї,

прилади нічного бачення і оптика,

протипіхотні міни Claymore,

засоби зв‘язку,

індивідуальна броня,

45 000 снарядів 152-мм,

20 000 снарядів 122-мм,

50 000 реактивних снарядів до БМ-21,

100 000 танкових снарядів 125-мм,

супутникові термінали та послуги,

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Візит Зеленського до США: що відомо