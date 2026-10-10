"Може затягнути війну": в ISW розповіли, як угода Трампа і Путіна вплине на Україну

Президент США Дональд Трамп 9 жовтня повідомив про укладення угоди з президентом Росії Володимиром Путіним щодо скасування санкцій на постачання російського дизельного пального. Це рішення має на меті наростити обсяги дизеля на американському та світовому ринках, проте воно забезпечить фінансування військових дій Росії та затягне війну в Україні.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Що відомо про угоду?

За вказівкою Дональда Трампа Міністерство фінансів США вже видало відповідну тимчасову загальну ліцензію.

Згідно із заявою Дональда Трампа, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизеля на ринки США та світу. У листопаді 2026 року планується відвантаження ще 500 тисяч тонн, а одразу після цього – одного мільйона тонн. Також зазначається, що російські нафтопереробні заводи спроможні в короткі терміни надати додаткові три мільйони тонн пального залежно від їхнього технічного стану.

Частка російського експорту у світових постачаннях дизельного пального 2025 року становила лише 9,5 відсотка. При цьому 8 липня 2026 року Російська Федерація тимчасово заборонила експорт дизеля на тлі активізації дальніх ударів України по російських нафтопереробних потужностях.

Як угода може вплинути на Україну?

Українська кампанія також була спрямована проти логістики Росії середньої дальності, зокрема проти постачання пального на фронт та на тимчасово окуповані території України.

Дозвіл на постачання дизельного пального дасть змогу Кремлю блокувати американські зусилля, спрямовані на припинення війни. Прибутки від експорту дизеля дозволять Росії надалі фінансувати свої військові дії в Україні.

Рішення надати Росії дозвіл на експорт дизеля є односторонньою поступкою з боку США у переговорній позиції. Водночас Росія не зробила жодних поступок Сполученим Штатам у перемовинах про припинення війни в Україні.

Нагадаємо, сенатори-демократи США назвали рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизеля на світові ринки "повною зрадою України". Вони заявили, що це допоможе Кремлю фінансувати війну, та закликали президента посилити тиск на Москву замість послаблення санкцій.