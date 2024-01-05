США скликали нове засідання Радбезу ООН: у чому причина

Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН. На ньому планують обговорити питання постачання балістичних ракет КНДР Росії.

Про це у мережі Х повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він додав, що засідання Радбезу ООН відбудеться 10 січня.

До теми Не через нестачу: ISW пояснив, чому Росія прагне отримати більше балістичних ракет з-за кордону

Причиною того, що члени ООН зберуться на засідання Радбезу, став факт постачання балістичних ракет Росії з Північної Кореї. США наголошують, що Кремль вже запустив щонайменше 1 балістичну ракету, яку виготовили в КНДР.

США інформують, що "мають нову інформацію про зброю, яку Росія отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну і підкорити її народ". За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет,

– мовиться у дописі Кислиці.

Як заявили представники США, 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з балістичних ракет КНДР по Україні. Окрім того, за даними партнерів, 2 січня окупанти знову запустили кілька балістичних ракет, які виготовили у Північній Кореї, по Україні, в тому числі в рамках нічної атаки. США вважають, що Росія використає додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше цивільної інфраструктури України та "вбити українських мирних жителів".

Постачання балістичних ракет з-за кордону для Росії: що відомо