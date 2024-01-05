США скликали нове засідання Радбезу ООН: у чому причина
Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН. На ньому планують обговорити питання постачання балістичних ракет КНДР Росії.
Про це у мережі Х повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він додав, що засідання Радбезу ООН відбудеться 10 січня.
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Причиною того, що члени ООН зберуться на засідання Радбезу, став факт постачання балістичних ракет Росії з Північної Кореї. США наголошують, що Кремль вже запустив щонайменше 1 балістичну ракету, яку виготовили в КНДР.
США інформують, що "мають нову інформацію про зброю, яку Росія отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну і підкорити її народ". За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет,
– мовиться у дописі Кислиці.
Як заявили представники США, 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з балістичних ракет КНДР по Україні. Окрім того, за даними партнерів, 2 січня окупанти знову запустили кілька балістичних ракет, які виготовили у Північній Кореї, по Україні, в тому числі в рамках нічної атаки. США вважають, що Росія використає додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше цивільної інфраструктури України та "вбити українських мирних жителів".
Постачання балістичних ракет з-за кордону для Росії: що відомо
- Журналісти The Wall Street Journal заявили, що Росія отримала від Північної Кореї кілька десятків балістичних ракет. Окрім того, нині Кремль докладає зусиль, аби укласти угоду про купівлю нового озброєння в Ірану. Журналісти вважають, якщо домовленості вдасться досягнути, то вже навесні 2024 року Росія може отримати нові ракети.
- Те, що Росія запустила по території України балістичні ракети з Північної Кореї, підтвердили й в Білому домі. У США поки що оцінюють наслідки, але за попередніми даними відомо, що балістичні ракети, які отримала Росія, можуть уражати цілі на відстані до 900 кілометрів.
- За словами Джона Кірбі, КНДР в обмін на балістичні ракети хоче отримати винищувачі від Росії, а також ракети класу "земля – повітря", бронетехніку, засоби виробництва балістичних ракет і провідні військові технології.