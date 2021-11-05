США стежать за активністю Росії на кордоні з Україною та наголошують на її масштабності

США стежать за активністю Росії на кордоні з Україною. Штати наголосили, що "незвичність цієї активності" полягає у масштабності.

Речник Пентагону 5 листопада заявив, що "будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США".

Читайте більше Запросили дані розвідки: у Генштабі ЗСУ розповіли, що коїться біля кордонів України

У США заявили, що стежать за активністю Росії на кордоні з Україною

Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми,

– заявив Кірбі.

Він також додав, що не може говорити про наміри Росії.

"Я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США", – пояснив представник Пентагону.

Він також закликав "Росію бути більш ясною у її намірах там (на кордоні з Україною – 24 канал)". Та, відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, пояснив – мовиться про "масштабність, про розміри підрозділів".

Коротко про інформацію про стягення військ Росії до кордону з Україною

У жовтні 2021 року видання The Washington Post повідомило, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною.

Коментуючи дані, які опублікували американські ЗМІ, Шаптала розповів, що українська сторона також запросили дані у розвідки. Ситуацію оцінили і дійшли до висновку: вона контрольована, нарощування військових зусиль наразі немає.

1 листопада українські розвідники запевнили, що уважно стежать за всіма переміщеннями сил окупанта і зміною їхньої чисельності. Російських військових не побільшало біля українського кордону.

5 листопада керівник Генштабу Сергій Шаптала заявив, що на Сході України ситуації є контрольованою. Противник наразі не нарощує зусилля. Шаптала пояснив, що наразі відбувається повернення військ Росії після навчань "Запад-2021" у свої пункти постійних дислокацій. Шаптала заявив: "Те, що сказали, що вони пішли ближче до кордону – неправда. Вони пішли вглибину своєї території".