США турбує будь-яка дестабілізація через Росію на кордоні України, – Пентагон
Джерело:Інтерфакс-Україна
У США заявили, що уважно стежать за ситуацією на кордоні України та Росії. Окрім того, Штати звертатимуть увагу на будь-які агресивні дії у цьому регіоні.
Представник Пентагону Джон Кірбі відреагував на повідомлення у ЗМІ про перекидання Росії військ біля кордону з Україною. Політик наголосив, що його країна продовжить консультуватися з цього питання з союзниками та партнерами.
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За словами Кірбі, будь-які агресивні дії, здатні сприяти ескалації, викликатимуть у Штатів велике занепокоєння.
Ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо деескалації в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту в східній частині України,
– наголосив Кірбі.
Водночас політик наголосив, що не робитиме припущення щодо можливих намірів російської сторони.
Росія знову нарощує війська на кордоні
- За даними видання The Washington Post, Росія знову нарощує війська на кордонах. Зокрема, мовиться "про пересування військ, як у квітні 2021 року".
- Також ЗМІ повідомило, що війна на Донбасі "переходить у нову стадію".
- Окрім того, у The Washington Post наголосили, що Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України.