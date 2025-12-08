Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що Україна з радістю прийняла б цю пропозицію, але США не хочуть ображати Путіна, тому віддають техніку Польщі.

Чи є ця угода політичним сигналом для Росії?

Американцям простіше залишити Stryker у Європі та комусь продати, аніж вивозити.

Доведеться вкласти гроші, щоб зробити її придатною для експлуатації. Поляки ще не ухвалили рішення. Але якби запропонували Україні, ми б погодилася навіть за 100 доларів, відремонтували й використали,

– зазначив Олещук.

Адміністрація Трампа мислить суто у своїх інтересах, а американські структури можуть легко списувати техніку чи майно.

"Це суто політичні рішення та політична демонстрація. Можливо, інформацію оприлюднили, щоб показати росіянам настільки хочуть з ними дружити й домовитися", – підкреслив Олещук.

Що відомо про постачання зброї в Україну?