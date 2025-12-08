Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що Україна з радістю прийняла б цю пропозицію, але США не хочуть ображати Путіна, тому віддають техніку Польщі.
Чи є ця угода політичним сигналом для Росії?
Американцям простіше залишити Stryker у Європі та комусь продати, аніж вивозити.
Доведеться вкласти гроші, щоб зробити її придатною для експлуатації. Поляки ще не ухвалили рішення. Але якби запропонували Україні, ми б погодилася навіть за 100 доларів, відремонтували й використали,
– зазначив Олещук.
Адміністрація Трампа мислить суто у своїх інтересах, а американські структури можуть легко списувати техніку чи майно.
"Це суто політичні рішення та політична демонстрація. Можливо, інформацію оприлюднили, щоб показати росіянам настільки хочуть з ними дружити й домовитися", – підкреслив Олещук.
Що відомо про постачання зброї в Україну?
- Німеччина відмовляється передавати Україні далекобійні ракети Taurus через занепокоєння власних еліт та внутрішньополітичні чинники, які суттєво впливають на рішення Берліна.
- Україна могла б використовувати ракети APKWS II для F-16, які значно дешевші за AIM-9 та AIM-120, що робить збиття "Шахедів" економічно вигіднішим. Вартість однієї APKWS II – близько 30 тисяч доларів.
- Словенія готова надати близько 43 мільйони євро на закупівлю зброї для України через ініціативу PURL, а також обговорює з партнерами спільні оборонні проєкти та тренувальне озброєння для підготовки українських військових.