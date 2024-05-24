США виділили Україні пакет військової допомоги на 275 мільйонів: що туди увійде

Вашингтон оголосив про чергову програму підтримки України на суму у 275 мільйонів доларів. США планують передати ЗСУ ракети для HIMARS, снаряди до артилерії, протитанкове обладнання та іншу зброю.

Ця програма є лише одним зі складників величезного пакета підтримки України з боку Сполучених Штатів. Відповідну новину, про яку подейкували напередодні журналісти, оголосив у п'ятницю, 24 травня, державний секретар Ентоні Блінкен та підтвердив Пентагон.

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Пакет допомоги від США

Американська програма підтримка на суму у 275 мільйонів доларів передбачає надання Україні:

ракет для HIMARS;

артилерійських снарядів 155 і 105 калібрів;

мінометних 60-міліметрових снарядів;

ракет трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкових систем Javelin і AT-4;

високоточних авіаційних боєприпасів;

стрілецької зброї та додаткових патронів до неї;

підривних боєприпасів;

протиброньових мін;

тактичних автомобілів для відновлення техніки;

шоломів, бронежилетів та засобів хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;

запчастин для технічного обслуговування та іншого допоміжного обладнання.

Міністерство оборони США, яке також називають Пентагоном, повідомляє, що Вашингтон буде надалі працювати разом із приблизно 50 членами НАТО та партнерами.

Ми допомагаємо, аби гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією.

Цей пакет є 58 траншем обладнання зі серпня 2021 року, що Адміністрація Байдена відправить Україні з інвентарних запасів. Водночас це 5 пакет допомоги, який президент США схвалив з моменту підписання закону щодо виділення 61 мільярда допомоги нашій державі.