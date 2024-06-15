США виділяють Україні 1,5 мільярда доларів на енергетику та гуманітарну підтримку

США оголосили про виділення Україні 1,5 мільярда доларів. Більшу частину цих коштів буде спрямовано на задоволення надзвичайних енергетичних потреб.

Інша частина піде на гуманітарну допомогу. Варто зазначити, що ця ініціатива є частиною більшого пакета зовнішньої допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом.

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Що відомо про пакет фінансової допомоги від США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, під час Глобального саміту миру, оголосила про виділення Україні 1,5 мільярда доларів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент для підтримки українського народу.

Відомо, що 500 мільйонів доларів, разом із раніше оголошеними 324 мільйонами доларів, буде спрямовано на задоволення надзвичайних енергетичних потреб України, зокрема на ремонт пошкодженої інфраструктури.

Понад 379 мільйонів доларів підуть на гуманітарну допомогу для біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від конфлікту громад, включаючи продовольство, послуги водопостачання, санітарії та гігієни.

Ще 300 мільйонів доларів буде спрямовано на підтримку цивільної безпеки України, зокрема на забезпечення обладнанням українських прикордонників та правоохоронців.

Ці кошти надходять як частина більшого пакета зовнішньої допомоги, ініційованого президентом Байденом для підтримки народу України,

– зазначили в Білому домі.

Там також додали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, США виділили понад 3,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу та майже 1,5 мільярда доларів на відновлення енергетичного сектору України.

Як ще США планують допомогти Україні