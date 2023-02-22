США передають "розумні" бомби Україні: полковник пояснив їхні можливості

З'явилася інформація, що Пентагон відправив Україні модифіковану версію бомб підвищеної дальності. Офіційного підтвердження від представників Пентагону не надходило, адже такі боєприпаси краще за все передавати таємно.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він припустив, що такі бомби уже могли прибути до України.

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Видання Bloomberg 21 лютого оприлюднило інформацію про те, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні бомбу дальнього радіуса дії з GPS-наведенням відому як JDAM-ER. Вона зможе вражати цілі на відстані 70 – 72 кілометри.

За словами Світана, це обвіси, які можна прикріпити до уже наявних бомб. 70 – 72 кілометри – максимальна дальність бомб з JDAM-ER, для такої відстані їм необхідно набрати висоту близько 10 кілометрів, натомість середня дальність такої бомби – до 24 кілометрів, тобто вона зможе успішно працювати на лінії фронту.

Можливості JDAM-ER

Нагадаємо, що в грудні Пентагон офіційно оголосив про передачу "точних авіаційних боєприпасів", не називаючи яких саме.

Це те озброєння, яке краще за все передавати в секретному режимі, без оголошення,

– наголосив військовий експерт.

Він повідомив, якщо Україна отримає прості обвіси, росіяни навіть не будуть розуміти що по них б'є, а отже не зможуть протидіяти. Дальність цих "розумних" бомб така, як і в ракет Himars М-31, тому краще передавати їх таємно. Вони будуть працювати або вздовж лінії фронту, або на глибину до 70 кілометрів, пояснив полковник.

Світан зауважив, що вже помітна робота не лише 90-кілограмових ракет М-31, а й 250-кілограмових авіабомб, це може свідчити про те, що згадані обвіси уже є в Україні.

Світан пояснив як працюють бомби JDAM-ER: дивитись відео