США відправлять війська до Східної Європи, якщо Росія нападе на Україну, – ЗМІ

CША можуть направити підкріплення на східний фланг Північноатлантичного альянсу, якщо Росія вторгнеться в Україну. Однак про пряму військову відповідь поки не мовиться.

США дадуть позитивний сигнал на запити щодо посилення військ Штатів на східному кордоні НАТО. Про це пишуть журналісти, посилаючись на високопосадовця Білого дому.

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Чи може бути пряма військова відповідь США

Чиновник дав зрозуміти, що Байден не загрожуватиме прямою військовою відповіддю США.

Безумовно, якби Путін рушив туди, з боку східних флангових союзників було б більше запитів, а також позитивна відповідь з боку Сполучених Штатів про додаткові сили,

– сказав високопосадовець.

Він додав, що Байден пояснить Путіну, що США не відкидають майбутнього членства України в НАТО. Раніше президент Росії вимагав від НАТО юридичних гарантій стосовно не розширення на Схід.

Що відомо про загрозу нападу Росії

Українська розвідка заявила, що Росія справді може готуватись до широкомасштабного нападу на Україну. Це нібито може статись у січні 2022 року. Також зазначали, що війська агресора оточили Україні, буцімто намагаючись взяти її "в кільце".

Американські ЗМІ теж пишуть, що Росія може атакувати з трьох сторін.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною вже перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових. Однак він не виключає, що згодом ця кількість може сягнути 175 тисяч.

На тлі таких заяв у США заявили про стурбованість. Розглядають новий пакет антиросійських санкції, який передбачає відключення Росії від системи SWIFT.

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