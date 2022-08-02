США відправляють 4 військові кораблі на схід від Тайваню, поки туди прямує Пелосі

Чотири американських військових кораблі, включаючи авіаносець, відправили на схід від Тайваню. Це відбувається на тлі візиту Ненсі Пелосі.

Авіаносець USS Ronald Reagan пройшов через Південно-Китайське море. Зараз він розміщений на Півдні від Японії. Про це журналістам розповів представник ВМС США.

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Кажуть про "звичайне розгортання"

Базований у Японії Reagan працює з ракетним крейсером USS Antietam і есмінцем USS Higgins.

Чиновник переконує, що це звичайне розгортання, хоча додає – кораблі здатні реагувати на будь-які випадки.

Він не озвучив точні місця, де стоять крейсери. Крім того, чиновник зазначив, що десантний корабель USS Tripoli також перебуває в цьому районі.

Що відомо про візит Пелосі

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